DIRECT. Résultats du bac 2024 : les académies dévoilent la liste des bacheliers à partir de 12 heures

C'est l'heure du verdict : les lycéens sont fixés sur leur sort. Les résultats du bac 2024 sont rendus publics, lundi 8 juillet, académie par académie. Les premiers noms des nouveaux bacheliers sont attendus à partir de midi. Franceinfo vous donne la possibilité de parcourir les résultats grâce à son moteur de recherche.

A quelle heure les résultats sont-ils connus ? Selon les données du ministère de l'Education nationale, les académies d'Aix-Marseille, Nancy-Metz, Reims et Strasbourg ouvrent le bal à 12 heures, avant Orléans-Tours à 12h30, puis Paris, Créteil et Versailles à 13 heures. Doivent suivre Amiens et Lille à 13h30. A 14 heures, sont attendues les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, de Corse, Dijon, Grenoble et Lyon. Viennent ensuite Montpellier, Nice, Toulouse, Caen et Rouen à 14h30. Enfin, Bordeaux, Limoges, Nantes, Poitiers et Rennes doivent fermer la marche à 15 heures.

Pour l'outre-mer, les résultats sont attendus à 10h30 (heure locale) en Guadeloupe, à 11 heures (heure locale) en Martinique, à 11h30 (heure locale) en Guyane, à 13h30 (heure locale) à La Réunion. Les résultats de Mayotte ont été publiés dès le 5 juillet.

Plus de 540 000 candidats des filières générale et technologique (392 145 pour le bac général et 151 224 pour le bac technologique) ont passé les épreuves du baccalauréat, qui ont débuté le 18 juin avec la philosophie. La note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, passés en terminale).