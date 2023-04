Photo hebdo : Manhattan frappée par la foudre, Semaine sainte en Espagne et mérou goliath

Retour, vendredi 7 avril, sur une semaine d’actualité en quelques clichés.

Un flash sur la plus haute flèche de Manhattan, à plus de 540 m de hauteur. Au Bangladesh, 600 pompiers et l’armée se sont mobilisés pour un marché en flammes : des centaines d’échoppes de vêtements sont partis en fumée. À Paris, pendant trois jours, les touristes peuvent admirer la tour Eiffel et sa petite sœur, une dame de fer éphémère.

Des nuages à l’envers à Nice

L’Espagne vit au rythme de la Semaine sainte : les croyants se recueillent, cagoulés, suivant une tradition du XIIIe siècle. À Nice, des mammatus sont apparus dans le ciel, comme des nuages à l’envers. De quoi faire perdre la tête au mérou goliath qui est passé sans un regard pour un banc de petits poissons, épargné par le géant des océans.