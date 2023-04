Éducation : un dispositif pour remettre les enfants au sport

Depuis la rentrée 2022, un dispositif de 30 minutes d’activité physique par jour est censé avoir été mis en place dans les écoles primaires. Pour le moment, il est trop inégalement appliqué.

Dans une école primaire des Hauts-de-Seine, les élèves ont assisté à un événement : voir des athlètes et les mascottes de Paris 2024 en vrai. L’occasion de parler du sport et de ses bienfaits. Car chez les enfants, l’activité physique a de sérieux concurrents : les écrans. Le niveau physique des petits Français baisse depuis le début du siècle : selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la France se classe 119e sur 146.

Une santé physique diminuée

Pour y remédier, un dispositif de 30 minutes de sport quotidiennes a été mis en place. Mais il n’est pas également appliqué partout. Pour une institutrice, "ça permet de cadrer d’autres apprentissages" et favorise la concentration des élèves. En plus de remédier à une inquiétude des médecins : en moyenne, les enfants de 10 à 12 ans courent 1 km/h moins vite qu’il y a 35 ans. "Certains enfants de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans", estime le cardiologue François Carré. Sous l’impulsion de Paris 2024, plus de 12 000 kits sportifs ont été distribués.