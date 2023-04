Donald Trump au tribunal à New York : six choses à savoir sur Alvin Bragg, le procureur de Manhattan qui a inculpé l'ex-président des Etats-Unis

Alvin Bragg est devenu le premier procureur de l'histoire des Etats-Unis à inculper un ancien président.

Il est l'un des visages de l'inculpation de l'ancien président américain. Quand un grand jury d'un tribunal de New York a voté l'inculpation au pénal de Donald Trump, jeudi 30 mars, Alvin Bragg est devenu le premier procureur de l'histoire des Etats-Unis à inculper un ancien locataire de la Maison Blanche.

Le procureur de l'Etat de New York pour le district de Manhattan, un démocrate de 49 ans, a repris ce dossier porté auparavant par son prédécesseur, Cyrus Vance Jr. Il a inculpé le 45e président des Etats-Unis dans le cadre d'une affaire de paiement de 130 000 dollars en 2016, pendant sa campagne présidentielle, à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stephanie Clifford, connue sous le pseudonyme de Stormy Daniels, pour acheter son silence après une supposée relation extraconjugale dix ans plus tôt.

Franceinfo dresse le portrait de ce procureur, désormais la cible d'attaques directes de l'ancien président, en six points.

1 Il a grandi à Harlem et étudié à Harvard

Alvin Bragg a grandi dans le quartier de Harlem à New York, étudiant en parallèle dans une école privée du quartier de l'Upper West Side, rapporte Vanity Fair *. Selon Reuters*, le jeune noir américain a pris la décision d'étudier le droit après avoir été menacé par des armes à feu à plusieurs reprises dans sa jeunesse, y compris par la police. Il a donc poursuivi ses études à la prestigieuse université de Harvard, notamment au sein de son école de droit.

"Je pense que je serai probablement le premier procureur de district vers qui la police a pointé une arme", a-t-il déclaré lors de son discours suivant son élection au poste de procureur de Manhattan, afin de souligner son expérience d'homme noir aux Etats-Unis. "Je pense que je serai le premier procureur de district à avoir une victime d'homicide à sa porte (…), [ou] à avoir une arme semi-automatique pointée sur lui. Je pense que je serai le premier procureur de Manhattan à voir un être cher rentrer d'une période d'incarcération", a-t-il poursuivi.

2 Il est le premier procureur noir de Manhattan

Alvin Bragg est le 37e procureur du district de Manhattan, mais le premier homme noir à être élu à ce poste, souligne son site officiel*. Avant son élection en novembre 2021, le magistrat a travaillé comme procureur général adjoint au sein du bureau du procureur général de l'Etat de New York, mais également comme procureur adjoint pour le district sud de New York.

En tant que procureur général adjoint auprès du procureur général de l'Etat de New York, Alvin Bragg était responsable d'environ 1 500 personnes et de nombreuses affaires à la fois civiles et pénales, précise le site du procureur. Il a notamment travaillé sur des cas de corruption, de trafic de stupéfiants ou encore de fraudes en matière de soins.

3 Il est connu pour ses positions progressistes

Du fait de sa jeunesse à Harlem, Alvin Bragg avait témoigné en 2021 avoir été "profondément marqué par la chaîne pénale". Il s'est fait connaître, dès sa prise de poste début 2022, par ses prises de position progressistes en matière de mesures pénales et répressives. Selon son site, il a décidé de consacrer davantage de moyens aux poursuites liées aux crimes violents, ou encore à la prévention des récidives via la prise en charge des causes des comportements criminels.

Le procureur supervise en outre une unité visant à lutter contre les violences et fautes policières. Il travaille également sur les crimes en col blanc, et a pour objectif de "tenir des personnes puissantes responsables pour le mal fait à des New-Yorkais ordinaires". Alvin Bragg est aussi connu pour sa volonté de trouver des alternatives à la prison et de ne pas poursuivre certaines infractions mineures, comme des refus d'obtempérer.

En tant que codirecteur du projet pour la justice raciale à l'école de droit de New York, Alvin Bragg a défendu la mère et la sœur d'Eric Garner, un habitant noir de New York mort après une interpellation violente en 2014.

4 Il a déjà travaillé sur des affaires liées à Donald Trump

L'affaire du paiement à Stephanie Clifford n'est pas le premier dossier lié à Donald Trump sur lequel travaille Alvin Bragg. Selon CNN*, il a supervisé des poursuites contre la Fondation Trump, provoquant la dissolution de cette organisation et le versement de deux millions de dollars (environ 1,83 million d'euros) à plusieurs organisations caritatives.

Grâce à son travail et celui de ses équipes, l'ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, a également été condamné pour des faits d'évasion fiscale étalés sur plus de 15 ans. Ce dernier avait plaidé coupable de plus de 15 chefs d'accusation.

5 Il a eu des doutes avant d'inculper l'ancien président

Comme le rapporte la télévision PBS*, Alvin Bragg, une fois procureur de Manhattan, a d'abord tempéré la volonté de ses équipes d'obtenir l'inculpation de Donald Trump pour l'affaire impliquant Stormy Daniels. Il craignait que le dossier ne soit pas suffisamment solide, précise le média public américain. Cette prise de position avait alors entraîné la démission de deux procureurs adjoints qui enquêtaient sur le sujet. "Bragg s'est montré habile et pragmatique", pointe au contraire l'ancien procureur Bennett Gershman auprès de l'AFP.

6 Il est pris pour cible par Donald Trump

En réaction à son inculpation, l'ancien président américain a dénoncé "une persécution politique et une interférence électorale au plus haut niveau". Le républicain, candidat à l'élection présidentielle de 2024, n'hésite pas à cibler directement Alvin Bragg dans sa défense. Sur son réseau social Truth Social, le milliardaire a notamment posté une photo de lui tenant une batte de baseball... à côté d'une photo du procureur.

Dans un communiqué publié après l'annonce de son inculpation, Donald Trump a qualifié le procureur de "honte". "Il fait le sale boulot de Joe Biden, ignorant les meurtres, les cambriolages et les agressions sur lesquels il devrait se concentrer. C'est ainsi que Bragg passe son temps !", a-t-il fustigé.

* Les liens marqués d'un astérisque renvoient vers des articles en anglais.