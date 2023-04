Chine : partir ou rester, les entrepreneurs français hésitent

Alors qu’Emmanuel Macron, en déplacement en Chine, fait le pari de la relance de la coopération économique avec le géant, les entrepreneurs français sur place se posent la question du départ. La France est l’un des pays européens qui compte le plus d’entreprises sur le sol chinois.

L’herbe serait plus verte en France qu’en Chine : le torréfacteur Malongo s’est réinstallé à La Roche-sur-Yon (Vendée). Hier encore, ses machines à café étaient fabriquées à Canton, en Chine. L’usine française fait travailler 30 employés pour 350 machines produites par jour. Pour Jean-Pierre Blanc, directeur général, la goutte d’eau a été la pandémie et des aléas de production.

Des départs en masse

La politique zéro-Covid de la Chine a poussé des milliers d’expatriés français à partir : ils étaient 64 000 en 2017, contre 22 400 en 2020. "On a maintenant encore des business qui ne tournent pas assez bien, et pas de retour flagrant de Français à Shanghai", déplore Yohann Houseaux, du restaurant Polux qui attirait une clientèle française. Pour Matthieu Algard, PDG de la marque de sacs Créa-D, pas question de partir. Plus personne ne parle de miracle chinois, mais le Made in China n’est pas près de disparaître et continue d’inonder le monde.