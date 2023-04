Guerre en Ukraine : un sniper français raconte son quotidien

Ancien membre de la Légion étrangère, Franck a décidé de rejoindre la légion internationale sur le sol ukrainien. Il a accepté de témoigner à visage découvert.

Franck est tireur d’élite. Depuis plus d’un an, il se bat en Ukraine et filme son quotidien. Il est français, marié, et père d’un petit garçon de neuf ans. "Je sais que je manque plein de moments avec mon fils, mais ça vaut pas le coup franchement ? À Kiev, les gamins ont une vie normale avec leur papa et leur maman. Quand je les vois, je suis le plus heureux des hommes."

13 mois de combat



Après dix ans dans la Légion étrangère, Franck s’est engagé dans l’unité spéciale de l’armée ukrainienne réservée aux étrangers. Il a été de toutes les batailles : Irpin, Boutcha, Bakhmout, Zaporijjia. "À part pendant la Seconde Guerre mondiale, aucun militaire ne peut dire qu’il a vécu ça", estime celui qui affirme avoir abattu jusqu’à sept soldats russes dans la même journée. Franck compte rester jusqu’à "la mission de trop" qui le fera rentrer chez lui. Cela fait 13 mois qu’il combat sur le sol ukrainien. Ces derniers jours, il se reposait à Kiev, en attendant sa prochaine mission.