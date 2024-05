Intempéries dans l'Yonne : à Chablis, le vignoble sévèrement touché par la grêle

Le vignoble de Chablis, dans l'Yonne, a été presque intégralement détruit par les intempéries du 1er mai. Les dégâts pourraient avoir des effets néfastes sur les années à venir, alors que le dérèglement climatique laisse craindre que de tels épisodes deviennent récurrents.

Mercredi 1er mai, les collines du Chablisien (Yonne) ont été ravagées par la grêle. Elles ressemblent aujourd’hui à une terre brûlée. "Il n’y a plus de feuilles, plus de raisin, on se croirait en hiver", déplore Angélique Boudin, une jeune viticultrice. Selon elle, plus de 90% de ses parcelles ont été détruites, et ces dernières pourraient mettre deux ans avant de repousser. "On ne sait même pas si on va récolter en 2024", s'inquiète-t-elle.

Crainte du réchauffement climatique

Avec le réchauffement climatique, les orages de grêle pourraient être plus violents à l'avenir. Plus d'un quart du vignoble de Chablis, dans l'Yonne, a été touché, avec des pertes allant de 80% à 100% pour certains agriculteurs. Quelques jours plus tôt, les viticulteurs avaient déjà souffert du gel. Pour s'adapter aux aléas climatiques, certains s'organisent, à l'image de Frédéric Gueguen qui a mis une partie de sa cuvée de 2023 de côté. Une réserve qu'il va pouvoir utiliser les mauvaises années afin de garder sa clientèle et maintenir ses revenus. En tout, 95% des producteurs de Chablis auraient adopté cette solution.