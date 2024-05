Liberté de la presse : une année 2023 difficile, les régimes politiques de plus en plus menaçants

Toutes les régions du monde sont concernées par des atteintes à la liberté de la presse. De l'Inde à l'Érythrée en passant par l'Argentine, la liberté de la presse a été menacée en 2023, d'après un rapport de l'ONG Reporters sans frontières.

La liberté de la presse a été mise à mal en 2023, d'après Reporters sans frontières. Dans son rapport, l'ONG alerte sur les menaces de plus en plus pesantes des régimes politiques sur les médias. "Il y a aujourd'hui des autorités politiques, des formations politiques (...) qui non seulement ne remplissent pas leurs obligations de défense et de promotion du journalisme, mais aussi peuvent être celles qui contribuent à la dénonciation du journalisme, à l'injure publique", affirme Thibaut Brutin, adjoint au directeur général de RSF.

La question se pose aussi en Europe

L'Érythrée, la Syrie et l'Afghanistan sont les pays où la liberté de la presse est le moins respectée. La situation est également critique en Inde, où le Premier ministre conservateur, Narendra Modi, n'a jamais accordé d'interview ni organisé de conférence de presse depuis son élection. En Argentine, le nouveau président, Javier Milei, multiplie les attaques verbales envers les journalistes et a fermé l'agence de presse la plus importante du pays. Dans l'Union européenne, la dynamique n'est pas encourageante non plus, y compris en France.