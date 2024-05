Gaza : un niveau de destruction inédit depuis la Seconde Guerre mondiale

Dans la bande de Gaza, les destructions provoquées par les bombardements israéliens sont telles que l'enclave est devenue inhabitable et largement polluée. La reconstruction pourrait coûter 40 à 50 milliards de dollars.

Les villes de Gaza ou de Khan Younès ont été presque entièrement détruites par les bombardements israéliens. Selon l'ONU, l'enclave palestinienne a subi un niveau de destruction inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, en près de sept mois. "La reconstruction globale de Gaza, selon nos estimations aujourd'hui, coûtera entre 40 et 50 milliards de dollars au moins", estime Abdallah Al Dardari, sous-secrétaire général des Nations Unies.

Une terre inhabitable et polluée

"Tous les investissements en développement dans les territoires palestiniens ces 20 dernières années, et à Gaza ces 40 dernières années, ont été effacés", poursuit-il. La terre est désormais inhabitable et polluée. On compterait plus de 800 000 tonnes d'amiante rien que dans les décombres. "Cette guerre a tout détruit, il n'y a plus d'activité économique, plus d'industrie, plus de commerce, plus d'agriculture, plus d'école, plus rien", constate un Gazaoui.