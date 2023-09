États-Unis : l'état d'urgence déclaré à New York après d'importantes inondations

Durée de la vidéo : 1 min

Aux États-Unis, la ville de New York a déclaré l'état d'urgence, vendredi 29 septembre, après d'importantes inondations en conséquence de fortes pluies. De nouvelles pluies torrentielles sont attendues dans l'après-midi.

Vendredi 29 septembre, une rue est transformée en rivière en plein cœur de New York (États-Unis). Le carrefour est balayé par les eaux, sous l'œil d'automobilistes sidérés. Les pluies violentes ont inondé plusieurs quartiers, créant par endroits de dangereux tourbillons au-dessus des bouches d'égout. Malgré les risques, certains véhicules continuent à s'aventurer. L'eau dévale dans les sous-sols des immeubles, et elle s'infiltre dans le métro.



De nouvelles pluies torrentielles attendues

Beaucoup de New Yorkais ont été surpris par la violence des pluies. L'état d'urgence a été déclaré et le maire de la ville a appelé à la plus grande prudence. "Si vous êtes chez vous, restez-y. Si vous êtes au travail ou à l'école, mettez-vous à l'abri là où vous vous trouvez", a demandé Eric Adams. Des consignes que n'ont pas respecté certains automobilistes, qui se sont retrouvés pris au piège. D'importants retards sont déjà annoncés dans les gares et les aéroports. Des pluies torrentielles sont à nouveau attendues dans le courant de l'après-midi.