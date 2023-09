Immobilier : face à la pénurie de logements, des étudiants contraints d'habiter au camping

Durée de la vidéo : 2 min

Face au manque de logements, des étudiants habitent dans des campings pendant la basse saison. Dans un camping des Pyrénées-Atlantiques, un partenariat a même été mis en place avec une école d'ingénieurs.

Le camping de Vic-la-Gardiole (Hérault) est un endroit rêvé pour une semaine de vacances, mais lorsque Loïs Bruel, étudiante en licence d'aéronautique à l'IUT de Montpellier (Hérault), arpente ses allées, ce n'est pas pour profiter du cadre idyllique. Elle vit en effet ici dans une tente pour ses études. Elle explique y vivre pendant un mois et demi actuellement. "On fait avec ce qu'on a, et on cherche désespérément un moyen de trouver un bon logement pour la suite", explique-t-elle.



250 000 logements étudiants manqueraient

Selon un rapport remis au Sénat en 2021, il manquerait 250 000 logements étudiants pour répondre à la demande en France. Face à la pénurie, il faut faire avec les moyens du bord, et les initiatives restent rares. À Bidart (Pyrénées-Atlantiques), un camping s'improvise résidence étudiante pendant la basse saison. 150 futurs ingénieurs logent ici dans des mobil-homes de septembre à juin, grâce à un partenariat entre leur école et le camping. Ils payent 450 euros par mois. Cette pénurie de logements étudiants concernerait toutes les grandes métropoles. Au cours des cinq dernières années, l'université française a accueilli au moins 200 000 étudiants supplémentaires.