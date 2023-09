Culture : venu de Corée du Sud, le phénomène de la K-Pop touche aussi la France

Durée de la vidéo : 3 min

Rien ne semble pouvoir arrêter la vague de la K-Pop. En provenance de la Corée du Sud, elle a quitté le phénomène de mode pour s'ancrer dans la culture mondiale comme une tendance de fond. La France n'y échappe pas. Rencontre avec Antoine, un fan français de K-Pop.

Antoine a 24 ans. Il est étudiant à Paris, et ne passe pas un jour sans écouter ou danser sur de la K-Pop. Cette musique sud-coréenne à succès a changé sa vie. Il n'est pas le seul à aimer la K-Pop. Ce soir-là à Paris, ils étaient 15 000 autres fans pour le concert des Blackpink, les superstars féminines de la K-Pop. "Il y a vraiment plein de styles variés dans la K-Pop", explique Antoine. Ce groupe compte plus de 91 millions d'abonnés sur Youtube.



Une culture qui séduit toute une génération

Pour Antoine, la K-Pop est une passion dévorante. Chaque dimanche, il vient danser, comme d'autres fans, dans le quartier de La Défense à Paris. Ils reproduisent à la perfection les chorégraphies des "idols", nom donné aux stars de K-Pop. Les sept garçons de BTS sont devenus le boys band le plus populaire au monde. La K-Pop est née à Séoul (Corée du Sud) dans les années 90. Les groupes sont soit masculins soit féminins, jamais mixtes. Ils chantent en coréen et en anglais, et parlent d'amour, de bienveillance et de confiance en soi. Antoine a réalisé le rêve de tout fan de K-Pop : partir à Séoul, à 12 000 kilomètres de Paris. La culture coréenne séduit toute une génération.