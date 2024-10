Téléphonie : vers la fin du SMS ? Durée de la vidéo : 3 min Téléphonie : vers la fin du SMS ? Téléphonie : vers la fin du SMS ? (Franceinfo) Article rédigé par franceinfo - J. Van Hove, E. Sizarols, A. Lopez France Télévisions 23h info franceinfo

Alors que les applications de communications comme WhatsApp et les autres réseaux sociaux sont de plus en plus plébiscitées pour échanger, le SMS, qui n’est plus tout jeune, pourrait-il disparaître ?

Popularisé au début des années 2000, le SMS a changé notre manière de communiquer et d’écrire. Directement concurrencé par les applications de messages instantanés, le texto est en perte de vitesse. Pour tenter de résister, le SMS, "Short Message Service", devient RCS, "Rich Communication Service". Le RCS passe par le réseau internet, tandis que le SMS passe par le réseau téléphonique des opérateurs. Le SMS dépassé Alors que le SMS imposait 160 caractères au maximum, les messages ne sont plus limités en caractères avec le RCS. Il est également possible de discuter en groupe, d’envoyer des photos ou des vidéos, de laisser des messages vocaux ou de partager sa localisation. Il ne sera plus nécessaire de télécharger une application supplémentaire pour profiter de ces fonctionnalités. Du côté des opérateurs, seul SFR propose pour le moment la technologie des messages RCS. Pourtant, ils sont, selon un expert, bien plus sécurisés que les SMS. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.