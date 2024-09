Hameçonnage par SMS : attention aux messages de vos proches que vous pouvez recevoir sur votre téléphone

"Coucou papa et maman, mon téléphone est cassé, voici mon nouveau numéro... Peux-tu m’envoyer un message via WhatsApp ?" Voici le type de message que vous pouvez recevoir. Il s’agit d’une escroquerie, qui apparaît par vague, depuis un moment, en ce mois de septembre.

Cela s’apparente à ce qu’on appelle le hameçonnage, le "phishing", en anglais. L’escroc se fait passer pour une connaissance, ici votre enfant, et vous fait croire qu’il a besoin d’aide pour résoudre un problème avec son téléphone : appareil cassé, carte SIM perdue, un souci de connexion, qui justifie l’envoi d’un numéro de temporaire. Ensuite, vous pensez aider votre enfant en lui adressant rapidement vos coordonnées bancaires ou un virement. Mais en réalité, vous vous êtes fait soutirer de l'argent par un inconnu.



Donc n’y répondez pas et surtout, n’envoyez aucune information personnelle ou bancaire. Si vous avez besoin d'être rassuré, appelez votre enfant sur son numéro habituel ou contactez un de ses amis si vous n'avez pas de réponse.

Que faire en cas d'escroquerie

Vous pouvez ensuite signaler ce message frauduleux : il y a une plateforme, accessible par SMS au 33 700. Elle permet aux opérateurs de faire des vérifications et éventuellement, de couper la ligne frauduleuse.

Si on s'est fait avoir et qu'on a payé, il y a des recours. Il faut contacter votre banque dès que possible pour tenter d’annuler le virement. Si vous avez partagé des informations concernant votre carte de crédit : faites opposition. En revanche, n’effacez pas les échanges que vous avez eus : ça pourra faire office de preuves, lors du dépôt de plainte. Le hameçonnage est passible de cinq ans de prison et 300 000 euros d’amende.