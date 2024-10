Manche : quatre personnes meurent en tentant la traversée

Samedi 5 octobre, quatre personnes sont mortes alors qu’elles tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Bruno Retailleau a annoncé vouloir traquer les passeurs illégaux et leurs réseaux.

Ils sont quatre. Quatre migrants de plus à avoir péri, samedi 5 octobre, lors d'une traversée illégale de la Manche. Ils s’ajoutent aux 46 exilés qui ont déjà sombré entre la France et le Royaume-Uni cette année. "Par appât du gain et au mépris de la vie humaine, les réseaux de passeurs font courir toujours plus de risques aux personnes", a déclaré Jacques Billant, préfet du Pas-de-Calais. Ces migrants avaient fait appel à un réseau de passeurs pour traverser la mer, à bord d'un bateau fragile et surchargé.

Une coopération avec l’Italie

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux : "Les passeurs ont le sang de ces personnes sur les mains et notre gouvernement intensifiera la lutte contre ces mafias". Intensifier la traque des passeurs est une priorité sur laquelle Bruno Retailleau se penche déjà. Samedi 5 octobre, à l'occasion du G7, il a annoncé une nouvelle coopération avec l’Italie pour échanger des renseignements sur le trafic migratoire, un pays dont il souligne le rôle moteur sur la question.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.