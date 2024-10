Un jeune migrant meurt lors d'une tentative de traversée de la Manche, malgré l'intervention des secours

Un migrant mineur est mort lors d'une tentative de traversée de la Manche et une autre personne, blessée, a été hélitreuillée vers l'hôpital de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a annoncé samedi 5 octobre la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). Un canot surchargé a demandé assistance tôt dans la matinée, et les secours ont récupéré 14 personnes à bord entre 8 heures et 9 heures, parmi lesquelles cette personne décédée, dont l'âge et le sexe ne sont pas encore connus.

Sur le réseau social X, la Prémar a précisé que les opérations de secours ont été coordonnées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) du Cap Gris-Nez, et qu'un patrouilleur des Affaires maritimes avait été déployé auprès de l'embarcation en difficulté. Après le sauvetage, les autres passagers du canot ont poursuivi leur route vers l'Angleterre. La Prémar précise qu'il ne s'agit pas d'un naufrage, la personne décédée ayant été trouvée dans le canot, pas à l'eau. Ce nouveau décès porte à 47 le nombre d'exilés morts dans ces tentatives de traversée sur l'année 2024.