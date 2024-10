Budget : Michel Barnier fait volte-face sur le gel des retraites ?

Alors que le RN et la droite républicaine sont fermement opposés au gel des retraites, Michel Barnier s’est dit ouvert à d’autres solutions. Le projet de loi de finances devrait être présenté en conseil des ministres jeudi 10 octobre.

Josiane et Pierre Clément font attention à leurs dépenses. Retraités, ils perçoivent à eux deux 2 750 euros par mois. Une pension qui ne serait revalorisée qu'en juillet, au lieu du 1er janvier. "Si ça se fait, on aurait donc 44 euros par mois en moins", explique Pierre Clément, soit près de 260 euros de manque-à-gagner sur six mois. Deux jours après avoir évoqué ce gel des retraites, le Premier ministre esquisse un recul sur cette proposition du gouvernement : "S’il y a d’autres idées pour trouver d’autres moyens, je suis ouvert".

Un projet de loi présenté jeudi

La droite républicaine et le Rassemblement national saisissent aujourd'hui la balle au bond. "Nous, on a une idée. Ces milliards que l'on s'apprête à donner à Bruxelles, on préfèrerait les donner à nos retraités", indique Philippe Ballard, député RN de l’Oise. "Les Français nous demandent de d'abord baisser les dépenses de l'État, avant d'aller jouer avec d'autres leviers", souligne quant à lui le député du Val-de-Marne Vincent Jeanbrun.

À gauche, pour trouver de l'argent, l'ancienne députée Raquel Garrido renvoie le Premier ministre vers le programme du Nouveau Front populaire. Le projet de loi de finances, qui prévoit 60 milliards d'euros d'économies et de recettes supplémentaires, doit être présenté jeudi 10 octobre en conseil des ministres.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.