Gironde : le projet d'une méga piscine fait débat

France 3

Article rédigé par T. Vartanian, S. Tuscq-Mounet, R. Nouvelle - France 3 France Télévisions 12/13

À Canéjan, près de Bordeaux, un projet de méga piscine a été pensé pour créer une académie de glisse et rendre le surf accessible au plus grand nombre. Un projet jugé inutile et qui va à l'encontre de la protection de l'environnement pour ses détracteurs.

Un projet de piscine artificielle pourrait voir le jour à Canéjan (Gironde) dans les prochaines années. L'objectif est d'offrir des vagues quelles que soient les conditions climatiques. Raphaël Moncuit, professeur de surf, a un avis mitigé : "J'ai vu ce que ça pouvait donner au niveau pédagogie, ce qui est vraiment top (...) par contre, tout ce que ça engendre écologiquement, c'est un business. On sait que l'eau douce va devenir assez rare."

Des associations écologistes déposent un recours Le porteur du projet a déjà anticipé la critique. Il a réfléchi à des solutions pour rendre les bassins plus respectueux de l'environnement. L'eau sera stockée et l'électricité produite par l'établissement lui-même. Les autorités consultées ont d'ores et déjà donné un avis favorable. Les associations écologistes ne sont pas du même avis et ont déposé un recours contre le projet.