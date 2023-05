Environnement : une entreprise recycle les plastiques rigides

Depuis le lundi 29 mai, Paris réunit 175 pays pour trouver un accord mondial sur la fin de la pollution plastique. Les objets en plastique rigides sont aujourd’hui très majoritairement incinérés. Dans le territoire de Belfort, une entreprise innovante est parvenue à leur donner une seconde vie.

Ils font partie de nos vies pendant quelques années ou quelques mois et puis c’est le désamour. La voiture de Spiderman ou le pot de fleurs, tous finissent dans une benne pour être incinérés. C'est le destin des plastiques rigides. “Le plastique rigide est celui qui ne casse pas”, explique un employé. Pierre Quinonero, confondateur de Purple Alternative, pense que ces irrécupérables peuvent avoir une seconde vie. “Les plastiques rigides vont être transformés en dalles”, détaille l’entrepreneur.

Des parkings anti-inondations

Le résultat est un minerai de plastique fondu selon un procédé tenu secret, et moulé en forme de dalle. Une fois assemblé, cela fera des places de parking. “C’est très facile à poser, et entre chaque dalle il y a un espace qui va permettre à l’eau de s’infiltrer et éviter des inondations”, explique Pierre Quinonero. Sur des essais, on voit que le sol reste perméable. La start-up Purple Alternative souhaite créer d’autres entreprises pour traiter le plastique sur place. Les dalles ont une durée de vie de 50 ans, une fois usées, elles pourront être broyées à nouveau.