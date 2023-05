Santé : la cigarette électronique, une alternative au tabac ?

Mercredi 31 mai se tient la journée mondiale sans tabac. Or en France, le nombre de fumeurs a cessé de baisser. D’où l’idée du ministre de la Santé de prescrire sur ordonnance certaines cigarettes électroniques pour sortir du tabac. Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

L’idée de prescrire des cigarettes électroniques en pharmacie ne fait pas l’unanimité. Certains craignent que la cigarette électronique ait l’effet inverse, qu’elle conduise, les jeunes notamment, au tabac. "C’est évidemment une question cruciale. En France, des chercheurs de l’université de Paris Saclay ont analysé les réponses de plus de 39 000 adolescents", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent mercredi 31 mai sur le plateau du 12/13.

"Parmi eux, près des 2/3 avaient déjà fumé, soit du tabac, soit avec une cigarette électronique, et parfois les deux. Et bien, d’une part 43% de ceux qui ont expérimenté une cigarette électronique ne deviennent pas fumeurs de tabac. Et d’autre part, on voit qu’expérimenter la cigarette électronique réduit en réalité de 42% le risque de devenir un fumeur quotidien de tabac", ajoute Damien Mascret.

La e-cigarette n'est pas sans danger chez les jeunes

C’est une particularité française, "car dans d’autres pays, la cigarette électronique semble plutôt augmenter le risque de devenir fumeur de tabac. En réalité, il faut comparer ce qui est comparable. En France, malheureusement, nous avons beaucoup plus de jeunes fumeurs qu’ailleurs : 27% des 15-18 ans. C’est 15% au Royaume-Uni et 8% aux Etats-Unis", détaille Damien Mascret.

Pour autant, la cigarette électronique n’est pas sans danger chez les jeunes. "D’abord, parce que l’âge de début est important. Ainsi, le risque de passer plus tard au tabac augmente pour ceux qui expérimentent la cigarette électronique très jeune, à 9 ou 10 ans", indique le médecin. "L’idéal reste de ne pas fumer du tout."

