Santé : la cigarette électronique bientôt remboursée ?

La cigarette électronique pourrait, malgré les doutes sur sa toxicité, finir par être reconnue comme l’un des outils du sevrage tabagique. C’est en tout cas le message du ministre de la Santé, dimanche 28 mai, qui envisage sa prescription et son remboursement par la sécurité sociale.

Une bouffée de vapoteuse plutôt que d’allumer une vraie cigarette. 3 millions de Français en ont pris l’habitude. Ce substitut pourrait bientôt être remboursé, au même titre que les patchs ou les gommes à la nicotine. Le projet pourrait être adopté dès la rentrée. Une proposition saluée par ces fumeurs croisés dimanche 28 mai. "Quand c’est une addiction, lancer cette démarche-là, ça peut aider les gens", estime un fumeur.

Une aide préciseuse si elle est bien utilisée

La vapoteuse est-elle un bon moyen d’arrêter de fumer ? La question fait débat, notamment au sein du Haut Conseil de la santé publique. Pourtant elle peut être une aide précieuse, si elle est bien utilisée, selon les associations anti-tabac. "Quand on parle de sevrage effectivement, il y a un début, un milieu, une fin, qui peut permettre de sortir définitivement de la nicotine. Mais il faut perdre l’habitude de ce geste pour pouvoir s’arrêter définitivement, et surtout si on veut se sevrer, il ne faut pas être vapo-fumeur, c’est-à-dire fumer et utiliser la cigarette (électronique) en même temps", déclare Loïc Josserand, pneumologue, président de l’Alliance contre le tabac. Le gouvernement envisage aussi d’interdire la vente de cigarettes jetables, prisées des adolescents.