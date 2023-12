Procès : 10 000 tonnes de déchets au cœur d’un trafic

C. Colnet, V. Cruard, Oeil du 20h, France 3 Lorraine, A-M. Boudin

Il a déversé illégalement près de 10 000 tonnes de déchets en France. Le procès de Johnny Demeter s’est ouvert dans la matinée du lundi 18 décembre, à Lille.

Depuis quatre ans, des centaines de tonnes de déchets et gravats venus de Belgique polluent les sols de la campagne mosellane, déposés par un réseau qui a souillé ainsi plus d’une dizaine de communes françaises. Neuf personnes sont jugées à Lille (Nord) depuis lundi 18 décembre. En 2019, les habitants de Rédange (Moselle) ont vu plusieurs camions déverser 250 tonnes de déchets sur un terrain privé. "La première fois que j’ai vu ça, j’ai eu envie de pleurer", confie Jessica Dautruche, membre du collectif "J’aime ma forêt".

Les monticules de déchets toujours là

Quatre ans plus tard, les monticules de détritus sont toujours là. Pour les faire retirer, il faudrait dépenser plus de 200 000 euros. "La commune de Rédange a 1 000 habitants, on ne peut pas dépenser l’argent qu’il faut", commente le maire (SE) de la ville, Daniel Cimarelli. Au cœur du trafic, Johnny Demeter. L’homme, originaire de région parisienne, se présentait comme courtier en déchets. À l’ouverture du procès à Lille (Nord), dans la matinée du lundi 18 décembre, il a fait profil bas et dit tout regretter.