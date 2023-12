Covid-19 : où en est l'épidémie ?

Le Covid-19 risque-t-il de s'inviter à table lors des fêtes de fin d'année ? Le point sur la situation avec le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 18 décembre.

À l'approche des fêtes de fin d'année, où en est-on face au Covid-19 ? "La vague est bien là. Si on regarde les suspicions de Covid par SOS Médecins, on s'aperçoit qu'on était il y a un mois autour de 2 600 par semaine, et là, on est quasiment au double, à presque à 5 000 par semaine", indique le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 18 décembre. "Tout cela, ça n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg, car aujourd'hui, on se fait très peu tester", ajoute-t-il.

"Une meilleure immunité de la population"

Au niveau des hospitalisations pour Covid-19, "il y a un mois, on était autour de 1 400 par semaine. On est maintenant à 2 221 hospitalisations par semaine", précise le médecin. À titre de comparaison, en décembre 2022, on était à 1 500 hospitalisations par jour. "Ça veut dire qu'on a une meilleure immunité de la population, que ça soit par vaccination, ou par contamination", explique Damien Mascret. Il ajoute cependant que les personnes les plus âgées et les plus fragiles doivent en particulier faire leur rappel de vaccin s'ils ne l'ont pas fait.

Parmi nos sources :

Santé publique France

Liste non exhaustive.