"Le Covid-19 se fait sentir de façon importante, avec à nouveau des hospitalisations", assure un infectiologue

Santé publique France indique dans son dernier point de situation qu'il y a "une poursuite de l'augmentation des indicateurs en ville et à l'hôpital chez les adultes et plus particulièrement les plus âgées" concernant le Covid-19.

"Le Covid-19 est là et se fait sentir de façon importante, avec à nouveau des hospitalisations", explique jeudi 14 décembre à franceinfo Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. "On observe ces dernières semaines à nouveau des gens qui font des tests en pharmacie, et des autotests", explique Benjamin Davido.

le taux de positivité Sars-CoV2 augmentait en médecine de ville et à l'hôpital

"C'est le grand retour de la perte du goût et de l'odorat, comme en 2020, affirme le médecin. Ce que l'on voit, comme on le voyait déjà avec les autres sous-variants d'omicron, c'est la possibilité chez les gens qui n'ont pas eu de rappel vaccinal de faire une forme sévère, d'être amenés à consulter aux urgences. C'est dommage car c'est une maladie évitable, et qui peut se soigner si on fait un diagnostic précocement."

Face à cette nouvelle augmentation, les autorités sanitaires ont réitéré leur appel à se faire vacciner pour les personnes vulnérables, notamment les plus de 65 ans. "Il ne faut pas compter les doses de vaccin pour le Covid, c'est comme quand on se fait vacciner contre la grippe. Et ce n'est pas parce qu'on a eu la maladie qu'on ne peut pas l'attraper à nouveau, ce n'est pas une maladie immunogène. Ce nouveau variant entraîne une reprise épidémique car il échappe au système immunitaire", conclut-il.