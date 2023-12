En Charente-Maritime, des communes entières sont coupées par les flots. Dans la commune de Courcoury, sortir du village se fait désormais dans une benne agricole tirée par un tracteur.

Les eaux de la Charente et de la Saône cernent le village de Courcoury (Charente-Maritime), qu’il est impossible de quitter en voiture. Une benne agricole, tirée par un tracteur, fait désormais office de transport en commun. En effet, ses roues peuvent passer dans 40 centimètres d’eau. Les uns contre les autres, comme à l’heure de pointe, les passagers ne changent rien à leurs habitudes.

Dix allers-retours par jour

"C’est un soulagement de savoir que la commune met tout en œuvre pour qu’on puisse aller travailler, et qu’on ne soit pas coupés du monde", confie un homme. A la descente, chacun retrouve sa voiture, garée en dehors de la zone inondée. Depuis trois jours que les routes sont coupées, la petite commune de 712 habitants met en place dix allers-retours avec cette navette. "On ne veut pas subir, et on organise", résume Eric Bigot, maire (SE) de Courcoury.