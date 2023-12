Guerre entre Israël et le Hamas : Tsahal dévoile les images d’un tunnel présenté comme le plus long découvert à Gaza - (France 2)

L’armée israélienne a partagé les images d’un tunnel qui s’étendrait sur 4 kilomètres sous Gaza. Elle y aurait trouvé des câbles électriques, des canalisations ainsi que des égouts.

L’armée israélienne a présenté les images du tunnel qu’elle décrit comme étant le plus grand et le plus long jamais découvert en territoire palestinien. On y voit plusieurs boyaux, où il est possible de se déplacer debout. Le sol est en terre battue, les murs en béton. Le tunnel est suffisamment large pour que de petits véhicules puissent y circuler.

Un tunnel situé dans le nord de l'enclave

Le labyrinthe, à 50 mètres sous terre, s’étendrait sur quatre kilomètres avec des câbles électriques, des canalisations, des égouts ou encore, toujours selon l’armée israélienne, des réseaux de communication et de la ventilation. "C’est le projet phare du chef du Hamas, Sinouar, qui a fait ce tunnel pour mener une attaque terroriste en Israël", commente Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal. Le tunnel, situé dans le nord de la bande de Gaza, débouche à 400 mètres du passage d'Erez, le poste-frontière avec Israël.