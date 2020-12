Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : une cérémonie en hommage aux militaires aura lieu lundi après-midi à Ambert

Après la minute de silence respectée jeudi 24 décembre, la cagnotte en ligne lancée pour soutenir les familles et l'installation d'un livre d'or en mairie, une cérémonie en hommage aux trois gendarmes tuées dans le Puy-de-Dôme sera organisée lundi 28 décembre.

"Une cérémonie en hommage" aux trois gendarmes tués lors d'une intervention pour aider une femme victime de violences conjugales, à proximité de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, aura lieu lundi 28 décembre en début d'après-midi, a appris jeudi 24 décembre franceinfo de sources concordantes.

Cette cérémonie se déroulera à Ambert (Puy-de-Dôme), commune de 6 000 habitants où travaillaient les gendarmes. Selon les informations de franceinfo, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et la ministre des Armées, Florence Parly seront présents lundi dans le Puy-de-Dôme. Par ailleurs, un livre d'or sera installé en mairie ce lundi pour rendre là aussi hommage aux militaires. Enfin, une cagnotte en ligne a également été lancée par la Fondation Maison de la gendarmerie.

"Une véritable scène de guerre"

Mercredi 23 décembre, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud, a tenu une conférence de presse pour préciser les faits de ce drame : "C'est une véritable scène de guerre à laquelle on a tous été confrontés", a-t-il déclaré. "Des centaines et des centaines de douilles. Une maison incendiée, un individu surarmé. C'est évidemment une scène atypique", a-t-il souligné. Au sujet de l'assaillant, "on a toutes les raisons de penser qu'il s'est suicidé", a ajouté Eric Maillaud.

Dans la nuit de mardi 22 décembre, trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené à Saint-Just (Puy-de Dôme). Ils intervenaient pour porter secours à une femme menacée par ce dernier qui était également son compagnon. Il a été retrouvé mort en début de matinée près de son véhicule.