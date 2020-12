Mort de trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme : ce que l'on sait sur le tireur

Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un homme de 48 ans dans un hameau isolé à quelques kilomètres de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, dans la nuit du mardi 22 décembre au mercredi 23 décembre. Le GIGN a retrouvé l'homme mort dans sa voiture à proximité des lieux du drame.

Connu de la police

L'auteur des tirs était connu des services de police et de la justice, pour non-paiement de la pension alimentaire et menaces de mort réitérées sur son ancienne femme, en 2016 et 2017, dans le département du Vaucluse, selon une source proche de l’enquête.

Licencié dans un club de tir et surarmé

Tireur sportif, il possédait tout un arsenal chez lui : de multiples armes de guerre dont un Famas, deux pistolets. Il portait sur lui au moment de la fusillade un gilet pare-balles et également des lunettes à vision nocturne, indique le journaliste de franceinfo sur place.

Toutes ses armes n'ont pas été déclarées. Seules trois ont été enregistrées au fichier AGGRIPA, qui est une base de données qui répertorie, notamment, les armes détenues par les particuliers.

Chef d'entreprise

Cet homme a été chef d'entreprise à Salon-de-Provence, selon les informations du journaliste de franceinfo présent dans le Puy-de-Dôme. Il était arrivé il y a quatre ans à Saint-Just, où il avait monté une entreprise d'exploitation forestière, de travaux bois en octobre 2019.