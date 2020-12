Puy-de-Dôme : qui étaient les trois gendarmes tués en pleine intervention pour des violences conjugales ?

Ils intervenaient sur une affaire de violences conjugales. Trois gendarmes ont été tués près de Saint-Just (Puy-de-Dôme), dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 décembre. Activement recherché, l'auteur des tirs a été retrouvé mort dans son véhicule peu avant 9 heures mercredi. Le brigadier Arno Mavel, 21 ans, le lieutenant Cyrille Morel, 45 ans et l'adjudant Rémi Dupuis, 37 ans, appartenaient à la compagnie d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Franceinfo revient sur leur parcours.

Arno Mavel, brigadier, 21 ans

Le brigadier Arno Mavel, 21 ans, tué en intervention dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020 à Saint-Just (Puy-de-Dôme). (GENDARMERIE NATIONALE)

Arno Mavel est le premier à avoir été mortellement blessé par le forcené. Malgré les soins apportés sur place, il a succombé à ses blessures. Il était gendarme adjoint volontaire au sein du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) d'Ambert.

Rémi Dupuis, adjudant, 37 ans

L'adjudant Rémi Dupuis, 37 ans, tué en intervention dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020 à Saint-Just (Puy-de-Dôme). (GENDARMERIE NATIONALE) Rémi Dupuis, adjudant au sein de la communauté de brigades (COB) d'Ambert, était originaire de Pertuis, dans le Vaucluse. "La ville est particulièrement touchée par ce drame, un des gendarmes tués étant le fils d'une famille pertuisienne très impliquée dans la vie associative. Les élus présentent leurs sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collègues gendarmes et s'inclinent devant le courage et l'engagement dont ils ont fait preuve dans l'exercice de leur mission", a réagi le maire Roger Pellenc dans un communiqué relayé par France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur.

Il était père de deux enfants, selon les informations de franceinfo.

Cyrille Morel, lieutenant, 45 ans

Le lieutenant Cyrille Morel, 45 ans, tué en intervention dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020 à Saint-Just (Puy-de-Dôme). (GENDARMERIE NATIONALE)

Cyrille Morel était également père de famille. Il avait pris le commandement en second de la COB d'Ambert en octobre 2017. Le journal La Montagne dressait alors son portrait : né en 1975 à Roanne, il avait débuté sa carrière dans la gendarmerie nationale en intégrant l'école de formation de Montargis en 1998. "Affecté à Lezoux, il réussit le concours de sous-officier et rejoint l'école de Chaumont, en Haute-Marne. En 2000, il choisit d'intégrer la brigade de Tuchan, dans l'Aude où il restera pendant six ans", écrivait le quotidien régional.

En 2005, Cyrille Morelle passe avec succès le concours d'officier de police judiciaire et intègre en 2006 la brigade territoriale de Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme), poursuivait La Montagne. Le gendarme continue son ascension au sein de l'institution en étant promu maréchal des logis chef en 2009 puis adjudant en 2011. Trois ans plus tard, il prend son premier poste de commandement à la brigade de Combronde en 2014 puis choisit de rejoindre la COB d'Ambert.