DIRECT. Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : l'opération est "toujours en cours", indique le maire de Saint-Just

#COVID_19 Déjà clarifions une chose : il s'agit d'un variant du virus et non d'une nouvelle souche. "Parler de variant est plus logique. Il n’y a qu’une seule souche du Sars-CoV-2 découverte jusqu'à présent", assure à franceinfo Etienne Simon-Lorière, responsable d'unité à l'Institut Pasteur. Il est apparu mi-septembre dans le Kent mais a été formellement identifié le 13 décembre par le consortium Covid-19 Genomics UK (COG-UK), qui s’occupe de la surveillance et du séquençage des mutations du Sars-CoV-2 au Royaume-Uni.