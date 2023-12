Procès de Monique Olivier : la douleur de la famille d’Estelle Mouzin

Les membres de la famille d’Estelle Mouzin ont témoigné mercredi 6 décembre lors du procès de Monique Olivier. La famille s’est dite meurtrie par la disparition de la petite fille qui avait 9 ans à l’époque.

Ils cherchent la vérité depuis maintenant 20 ans, et mercredi 6 décembre, pour la première et sans doute la dernière fois, les proches d’Estelle Mouzin ont fait face à Monique Olivier lors de son procès devant la cour d’assises, pour témoigner et tenter d’obtenir des réponses de la seule qui peut encore les détenir. Cela fait 7 636 jours qu'Estelle Mouzin a disparu. La fillette était alors âgée de 9 ans. Son corps n’a jamais été retrouvé. Chacun raconte aux jurés le vide laissé par ce drame, la tristesse, et aussi la colère.

Une absence de réponse qui a déçu

Dans une lettre, la sœur aînée s’insurge : "Vous nous avez arraché Estelle et par votre silence, vous nous empêchez de retrouver son corps. Elle est toujours seule, enterrée dans la forêt, dans le noir." En visioconférence, la maman d’Estelle interpelle Monique Olivier, d’une mère à une autre. Tête basse, l’accusée reste stoïque. Et quand elle est appelée à la barre, elle dit ne pas avoir de souvenirs précis. Une absence de réponse qui a déçu mais qui n’a pas surpris la famille Mouzin.