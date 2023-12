Santé : un traitement révolutionnaire pour la mucoviscidose

Présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 6 décembre, le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret revient sur un traitement révolutionnaire pour les malades de la mucoviscidose.

Un traitement révolutionnaire est disponible pour les personnes atteintes de la mucoviscidose. Quel est ce médicament miracle ? "C'est une trithérapie, ça veut dire l'association de trois molécules. C'est à prendre tous les jours en sachet. C'est très pratique, et surtout, ça révolutionne vraiment la vie de ceux qui peuvent en bénéficier", explique le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 6 décembre.

Des transplantations pulmonaires en nette baisse

"Ça a commencé en 2021 par les 12 ans et plus. En 2022, on a étendu aux 6-11 ans. En 2023, ce sont les 2 à 5 ans qui peuvent en bénéficier", précise Damien Mascret. Comment ça marche ? "Quand on a une mucoviscidose, il y a du mucus qui empêche la bonne circulation de l'air dans les bronches. (...) Il y a aussi d'ailleurs des atteintes digestives, parce que le mucus sécrété par le pancréas est trop épais. (...) Quand on prend la trithérapie, le mucus et les sécrétions sont beaucoup plus fluides, et ça veut dire que l'enfant et l'adulte vont mieux, peuvent s'amuser et respirer librement. (...) Ça veut dire aussi que l'espérance de vie va augmenter", détaille-t-il. Les transplantations pulmonaires qui sont nécessaires dans la mucoviscidose sont passées de 87 en 2019 à 15 en 2022.

