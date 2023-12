Japon : le kaki, un fruit qui se consomme de mille manières

Venu du Japon, le kaki est un fruit qui est consommé nature ou en plat, et son essence est aussi utilisée pour des soins de beauté. L'archipel en est l'un des principaux producteurs dans le monde.

À quelques kilomètres du mont Fuji (Japon), les arbres de la vallée de Yamanashi se parent de touches de couleur orangée à la fin de l'automne. Dans une ferme familiale, la récolte des kakis bat son plein. Ici, le fruit est cultivé depuis trois générations. Les arbres à kakis sont appelés les plaqueminiers. Dans la ferme, les fruits sont épluchés et sont ensuite séchés pendant six semaines.

Des points de vente entièrement dédiés au kaki

Le Japon est l'un des principaux producteurs de kaki au monde, avec la Chine et la Corée du Sud. Le pays en cultive 188 000 tonnes par an. À Tokyo, la capitale, en cette saison, on peut trouver ce fruit partout. Il y a même des points de vente entièrement dédiés au kaki. Le kaki se consomme de mille manières : cru, à la saveur douce et sucrée, en huile ou séché. Il est considéré ici comme l'un des meilleurs fruits qui soient. Il est aussi cuisiné dans des plats. Par ailleurs, l'essence du fruit est également utilisée pour des soins du visage.