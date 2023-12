Dérèglement climatique : 2023 est l’année la plus chaude jamais enregistrée

L’année 2023 est officiellement l’année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. La température a augmenté de 1,46°C par rapport à l’ère préindustrielle.

Des cours d’eau à sec cet été en France, près de 60°C ressentis à Rio de Janeiro (Brésil) il y a quelques semaines, des champs transformés en poussière en Argentine. L’année 2023 n’est pas terminée mais déjà, il s’agit de l’année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète : +1,46°C par rapport aux années 1850-1900, l’ère préindustrielle. "Le mois de novembre dernier a été le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré à l’échelle globale. C’est le sixième mois consécutif en 2023 au cours duquel la température globale a atteint des niveaux records", explique Julien Nicolas, climatologue à l’observatoire du changement climatique Copernicus.

L'inaction climatique pourrait coûter très cher

Des températures plus élevées à la surface du globe qui entraînent de plus en plus d’évènements extrêmes. Autant de catastrophes qui coûteront cher à l’économie française si rien n’est fait pour limiter le réchauffement climatique. Dans les scénarios les plus pessimistes, l’inaction climatique pourrait coûter plusieurs centaines de milliards d’euros par an à la France.