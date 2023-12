Dérèglement climatique : une chute des prises chez les pêcheurs de la Manche

Les conséquences du réchauffement climatique se mesurent dans la Manche. Elle devient invivable pour les espèces d’eau froide, et les pêcheurs voient leurs prises chuter.

Peu de houle, un temps clément : dans la Manche, les conditions sont idéales pour une pêche réussie. Pourtant, les casiers de bulots que remontent des pêcheurs sont à moitié vides. Les quotas de pêche ont baissé. Les bulots sont mieux triés pour épargner les juvéniles. Mais les pêcheurs ont vu leurs prises chuter. Elles représentaient 5 000 tonnes en 2022, contre plus de 10 000 il y a dix ans. Pour eux, il n'y a rien à voir avec la surpêche, mais tout avec le dérèglement climatique.

Des canicules plus longues et plus précoces

La chaleur perturbe la reproduction et l’éclosion des œufs de l’animal. Or ces dernières années, le littoral a connu des canicules plus longues, plus précoces. La température moyenne est en hausse de 1,34°C, hiver compris, depuis 2007. Il y a aussi des chaleurs extrêmes : 21°C ont été mesurés sur la surface pendant l'été 2022. Pour le métier, l’avenir est incertain. Pour toutes les espèces d’eau froide, la Manche devient invivable.