Présidentielle 2022 : que proposent Marine Le Pen et Emmanuel Macron concernant les principales préoccupations des Français ?

Le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations les plus fréquemment citées par les électeurs, devant l'immigration et le système de santé.

Deux candidats pour deux projets de société. Comme en 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont s'affronter dimanche 24 avril lors du second tour de l'élection présidentielle. D'ici là, la candidate du Rassemblement national et le président sortant LREM vont s'employer à convaincre les Français de leur faire confiance pour les cinq prochaines années.

Pour les prétendants à l'Elysée, les priorités des électeurs ont le mérite d'être claires. D'après une étude réalisée du 6 au 9 avril par Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, le pouvoir d'achat, l'immigration, le système de santé, l'environnement et les retraites arrivent en tête des préoccupations des sondés. Pour vous aider à y voir plus clair, franceinfo revient sur les propositions des deux finalistes du scrutin sur huit enjeux parmi les plus cités au moment d'expliquer les motivations de son vote.

1 Sur le pouvoir d'achat

• Ce que propose Emmanuel Macron. Rassemblées dans un chapitre du programme baptisé "Atteindre le plein-emploi et mieux vivre de son travail", les mesures du candidat LREM en faveur du pouvoir d'achat visent aussi bien les particuliers que les entreprises. Aux premiers, le président sortant propose le triplement de la "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat", actuellement plafonnée à 2 000 euros, que peuvent verser les employeurs à leurs salariés sans impôts ni cotisations. Un dispositif de partage des profits serait également mis en place pour les entreprises qui versent des dividendes, afin de les obliger à verser cette prime ou à mettre en place des mesures de participation ou d'intéressement des salariés.

Emmanuel Macron compte également supprimer la redevance audiovisuelle, porter l'abattement sur les droits de succession de 100 000 à 150 000 euros en filiation directe ou encore baisser les cotisations pour les indépendants jusqu'à 550 euros par an. Il souhaite également ouvrir aux concubins la déclaration commune des revenus, jusqu'ici réservée aux couples mariés et pacsés.

• Ce que propose Marine Le Pen. Les principales mesures de la candidate du RN concernent la baisse de la TVA de 20% à 5% sur les prix de l'énergie (ce qui coûterait environ 10 milliards d'euros, selon une étude de l'institut Montaigne), la baisse de 15% du prix des péages routiers via la renationalisation des autoroutes, ainsi que l'incitation pour les entreprises à augmenter les salaires de 10% via une exonération de cotisations patronales.

Marine Le Pen souhaite également supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, et raccourcir de 15 à 10 ans le délai entre deux donations défiscalisées jusqu'à 100 000 euros entre parents et enfants. Comme Emmanuel Macron, la candidate d'extrême droite propose la suppression de la redevance, mais cette fois en privatisant entièrement l'audiovisuel public.

2 Sur l'immigration

• Ce que propose Emmanuel Macron. Au niveau européen, le président sortant propose de continuer à soutenir massivement l'agence Frontex, chargée des frontières extérieures de l'Union européenne. Sur le plan national, il entend faire preuve de plus de "fermeté" vis-à-vis des étrangers "qui présentent une menace pour l'ordre public", en les expulsant "rapidement" vers leur pays d'origine – et ce, même s'ils disposent d'un titre de séjour.

Emmanuel Macron promet d'ailleurs de durcir les conditions d'accès à ces titres de séjour. Les titres de quatre ans ou plus seront en effet soumis à la validation d'un examen de français et à la validation d'une "vraie démarche d'insertion professionnelle".

• Ce que propose Marine Le Pen. Dans le livret de 46 pages qu'elle consacre au "contrôle de l'immigration", Marine Le Pen propose de voter par référendum sur le durcissement (voire l'interdiction) du regroupement familial, la suppression du droit du sol ou encore la création d'un délit de séjour irrégulier sur le territoire français.

La candidate du RN souhaite également donner la priorité aux citoyens français dans certains domaines, comme l'accès à un logement social ou à l'emploi, et conditionner les allocations familiales à cinq ans de travail minimum en France. Elle compte aussi externaliser les demandes d'asile dans les ambassades et les consulats français, tout en "renégociant" l'accord de libre-circulation dans l'espace Schengen.

3 Sur le système de santé

• Ce que propose Emmanuel Macron. Dans son programme, le président sortant met l'accent sur trois objectifs : le recul des déserts médicaux, la "poursuite du sauvetage" de l'hôpital et la prévention. Pour le premier point, il plaide pour la mise en place d'une quatrième année d'internat pour les médecins généralistes dans les zones sous-dotées, ou encore la désignation d'un pharmacien ou d'un infirmier référent dans les territoires moins denses.

Pour l'hôpital, il souhaite principalement lancer un plan de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants. Il compte également lancer une convention réunissant experts et citoyens autour de la question de l'euthanasie. Ses préconisations seraient ensuite soumises au Parlement ou aux électeurs par le biais d'un référendum.

• Ce que propose Marine Le Pen. Dans son programme, Marine Le Pen entend consacrer 2 milliards d'euros sur cinq ans à la revalorisation des salaires des soignants qui exercent à l'hôpital. Pour lutter contre les déserts médicaux, elle souhaite augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine et les instituts de formation des infirmiers, et mettre en place une rémunération de la consultation modulée selon le lieu d'installation.

Le candidate plaide également pour un "moratoire sur la suppression des lits à l'hôpital public", ainsi que pour la suppression des Agences régionales de santé. Elle désire également réserver l'aide médicale d'Etat (AME), qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, aux seuls soins d'urgence et aux mineurs. En 2020, l'AME a représenté 0,4% des dépenses de santé de la France, selon la Fédération nationale de la mutualité française.

4 Sur l'environnement

• Ce que propose Emmanuel Macron. Pour la production d'énergie, le candidat mise sur le nucléaire, avec la construction (déjà planifiée) de six réacteurs EPR d'ici 2050. Mais il défend également l'éolien, en promettant l'installation de 50 parcs éoliens en mer à la même échéance. Il s'engage par ailleurs à ce que toute construction ou rénovation de bâtiment (hors habitation) de plus de 500 m2 inclue l'installation de panneaux solaires ou d'un toit végétalisé.

Dans son programme, Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d'améliorer l'isolation des logements, et veut interdire progressivement aux propriétaires de louer des "passoires thermiques". Il promet par ailleurs d'augmenter le malus écologique pour les véhicules les plus polluants et d'offrir des prêts à taux zéro "dès 2023" pour que les ménages les plus modestes puissent acheter une voiture électrique.

• Ce que propose Marine Le Pen. La candidate entend arrêter de subventionner et démanteler toutes les installations éoliennes ou solaires du pays, pour se concentrer sur l'hydroélectrique, la géothermie et l'hydrogène. Sans oublier le nucléaire, qu'elle souhaite relancer en faisant construire "six (réacteurs) EPR", tout en empêchant la fermeture de la centrale de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, prévue pour 2025.

Marine Le Pen promet par ailleurs un encadrement plus strict des élevages industriels, ainsi qu'un système de primes écologiques pour les exploitants agricoles respectant certains critères. Concernant les déplacements, la candidate du RN entend donner un coup de pouce aux automobilistes en divisant par quatre la TVA sur les carburants.

5 Sur les retraites

• Ce que propose Emmanuel Macron. Sur la question des retraites, le président sortant joue la carte du "en même temps". D'un côté, il souhaite relever progressivement l'âge légal de départ de 62 à 65 ans, et la mise en place d'un régime général, qui tiendrait tout de même compte des carrières longues et pénibles. De l'autre, il désire augmenter la pension minimale à taux plein à 1 100 euros par mois. Lors de son déplacement dans le Pas-de-Calais et le Nord, lundi 11 avril, le candidat à sa réélection s'est toutefois montré prêt à "ouvrir la porte" à un report de l'âge de départ à 64 ans, plutôt qu'à 65 ans, "s'il y a trop de tensions" et que "cela peut bâtir un consensus".

• Ce que propose Marine Le Pen. La candidate plaide pour un maintien à 62 ans de l'âge de départ à la retraite et pour la possibilité de s'arrêter de travailler à 60 ans pour ceux qui auraient débuté leur carrière avant 20 ans et auraient cotisé durant 40 annuités. Elle entend en outre fixer à 1 000 euros le montant minimum des retraites et les indexer sur le niveau de l'inflation.

6 Sur la délinquance

• Ce que propose Emmanuel Macron. Au chapitre "sécurité" de son programme, le président candidat promet un doublement de la présence policière sur la voie publique "à l'horizon 2030". Une mesure qui sera mise en place grâce à la mobilisation d'environ 3 000 agents (policiers et gendarmes), jusqu'ici affectés à la garde de bâtiments publics ou de détenus hospitalisés, notamment. Pour ce qui est des zones rurales, le candidat LREM souhaite créer 200 brigades de gendarmerie.

Emmanuel Macron veut aussi généraliser le port des caméras-piétons par les forces de l'ordre et entend créer un "délit spécifique de violences volontaires" commises à l'encontre "de tout agent dépositaire de l'autorité publique". Il promet en outre la privation des droits civiques pour toute personne reconnue coupable de tels actes.

• Ce que propose Marine Le Pen. Pour la candidate d'extrême droite, la sécurité représente l'une des "priorités" du quinquennat. Ainsi, elle entend créer 7 000 postes de policiers et gendarmes, 3 000 postes de personnels administratifs, ainsi que 85 000 places de prison supplémentaires. Pour financer ces mesures, Marine Le Pen promet d'augmenter le budget alloué à la sécurité ainsi qu'à la justice de 1,5 milliard d'euros, et ce, chaque année pendant cinq ans.

Sur le plan juridique, elle souhaite par ailleurs rétablir les peines planchers, interdire les réductions et aménagements de peine, et milite pour une perpétuité "réelle". Dans son programme, Marine Le Pen propose également d'instituer une "présomption de légitime défense" pour les forces de l'ordre, en cas d'usage de la force ou d'une arme, même létale.

7 Sur les inégalités sociales

• Ce que propose Emmanuel Macron. Le président sortant plaide pour une "solidarité à la source" sur le modèle du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Comprendre : le versement automatique des aides sociales (prime d'activité, allocations familiales, APL, RSA) aux personnes qui peuvent y prétendre, afin "d'éviter le non-recours et la fraude".

• Ce que propose Marine Le Pen. La candidate RN entend "réserver les aides sociales" aux seuls Français. Elle plaide également pour la création d'un ministère de lutte contre la fraude, qui viserait notamment les personnes touchant indûment "des cotisations et prestations sociales".

8 Sur la guerre en Ukraine

• Ce que propose Emmanuel Macron. Le président candidat s'en tient à sa position initiale : "accroître les sanctions [contre la Russie] à chaque fois que ce sera nécessaire", comme il l'assurait encore le 24 mars. Tout en militant pour un règlement diplomatique du conflit, Emmanuel Macron n'exclut pas d'aller plus loin dans les mesures de rétorsion si la guerre en Ukraine venait à franchir de nouveaux paliers. Il a plusieurs fois fait part de son intention de "sortir de la dépendance au gaz et au pétrole russes", grâce notamment à l'aide des partenaires du G7, Etats-Unis et Canada en tête.

• Ce que propose Marine Le Pen. La position de la candidate est nuancée. Si elle valide le principe de sanctions économiques, elle reste fermement opposée à l'embargo sur les importations russes. Marine Le Pen craint notamment que les sanctions européennes ne poussent la Russie vers la Chine, rival économique, et milite pour le maintien d'un "canal de discussion" avec Vladimir Poutine. Elle a par ailleurs appelé à la prudence concernant les soupçons de crimes de guerre en Ukraine, et ne souhaite pas accuser la Russie avant que l'ONU n'ait pu mener une enquête sur place.