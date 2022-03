DIRECT. Guerre en Ukraine : un marathon diplomatique débute à Bruxelles, un mois après le début de l'invasion russe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Pour sauver des réfugiés, des blessés, ou transporter du matériel, des chauffeurs font circuler des trains dans le noir en Ukraine, raconte un journaliste de The Economist. "C'est une précaution en temps de guerre pour éviter de devenir une cible."

: "Exprimez-vous, manifestez depuis vos bureaux, vos maisons, vos écoles et vos universités, manifestez au nom de la paix ! Le monde doit arrêter la guerre."



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les citoyens du monde entier à manifester, un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe.

: L'Otan estime que 7 000 à 15 000 soldats russes ont été tués en Ukraine. Un haut responsable militaire de l'Alliance précise que cette estimation est basée sur des informations des autorités ukrainiennes, sur ce que la Russie a publié –intentionnellement ou non – et sur des renseignements recueillis auprès de sources ouvertes, précise AP (en anglais).

: Cette décision pourrait même se retourner contre les fournisseurs de gaz russe, les clients européens pourraient demander des contrats plus courts ou des volumes plus limités. Les acheteurs risquent également d'avoir du mal à trouver des roubles, les banques russes ayant limité leurs opérations sur cette devise en raison des sanctions.

: Bonjour @Pol Les conséquences à long terme sont encore floues. "Nos contrats prévoient un paiement du gaz en euros, il n'y a pas de clause qui permette au vendeur de changer de devise", a expliqué le président d'Engie auprès des Echos.

: Bonjour, Auralie faisait sans doute référence aux ruptures de contrats suite à la décision de la Russie d'être payée en roubles. Qu'elles sont les conséquences de cette décision ? Merci

: Les Russes ont toutefois lancé le siège de plusieurs villes au Nord (Sumy, Kharkiv, Tchernihiv) et au Sud (Marioupol, Mikolaïv, Melitopol). "Ils sont entrés dans une phase de sièges et de répressions, durant laquelle des maires ukrainiens ont été arrêtés", constate un spécialiste interrogé par Le Parisien.

: Bonjour @Stéphane Un mois après le début de son invasion en Ukraine, la Russie manque désormais d’hommes et d’approvisionnements. L'armée compense ses faiblesses par des bombardements et n'est parvenue pour le moment qu'à s'emparer d'une seule grande ville stratégique, Kherson, explique Le Parisien (article payant).

: Bonjour, l'avancée des troupes russes semble limitée et peu progresser depuis quelques jours. Est-ce bien le cas?

: Washington doit annoncer lors des sommets à Bruxelles aujourd'hui "un ensemble de sanctions qui concernent à la fois des personnalités politiques" et "des oligarques", a annoncé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden.

: L'UE importe 40% de son gaz de Russie. En 2021, l’Europe a acheté 140 milliards de m3 de gaz russe via ses gazoducs, et 15 milliards de m3 de gaz russe liquéfié, soit près de la moitié de ses besoins. Si les approvisionnements russes sont coupés, elle pourrait se tourner vers la Norvège ou l’Algérie. Mais les volumes sont limités. Explications.



: Bonjour @Auraline Pour le moment, cette question n'est pas à l'ordre du jour en France. TotalEnergie ne va pas mettre fin aux importations de gaz russe, mais de pétrole russe. Selon la compagnie, l'Europe a encore besoin du gaz russe pour les deux à trois prochaines années.

: Quelles seraient les conséquences d'une "rupture de contrat" dans l'importation du gaz russe ? Cela peut-il conduire à la fin de l'approvisionnement en gaz russe ? Merci pour les précisions que vous pourrez apporter.

: L'armée russe a reculé de plus 30 km à l'est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, a affirmé un haut responsable du Pentagone. "Ce n'est pas qu'ils n'avancent pas, c'est qu'ils ne tentent pas d'avancer. Ils prennent des positions défensives."

: On commence par faire le point sur l'actualité :



• Après un mois de guerre en Ukraine, trois sommets –Otan, G7 et Union européenne– sont organisés à Bruxelles. Selon la Maison Blanche, il s'agira surtout de consolider l'arsenal de sanctions déjà prises et de renforcer le positionnement de l'Otan en Europe de l'Est. Suivez notre direct.



Après la mort de l'indépendantiste Yvan Colonna, la Collectivité de Corse a annoncé la mise en berne ses drapeaux. Une "faute", dénonce Emmanuel Macron



Le président-candidat Emmanuel Macron a plaidé pour "l'émancipation" des territoires ultramarins en investissant dans l'école, la santé et le développement de leur "autonomie alimentaire et énergétique" pour lutter contre le chômage.



• Madeleine Albright, première femme secrétaire d'Etat des Etats-Unis après avoir été la première ambassadrice du pays à l'ONU, est morte à l'âge de 84 ans.