Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron se dit prêt à "bouger" sur sa réforme des retraites

Le sujet divise et il l'a bien compris. Lors de son déplacement dans le Pas-de-Calais lundi 11 avril, le président et candidat à sa réélection Emmanuel Macron s'est dit prêt à "bouger" sur la réforme des retraites et "ouvrir la porte" à un report de l'âge de départ à 64 ans, plutôt qu'à 65 ans, "s'il y a trop de tensions" et que "cela peut bâtir un consensus".

Un peu plus tôt dans la journée, il s'est également montré ouvert à des négociations sur sa réforme. "Je veux faire deux choses : indexer les pensions de retraite à l'inflation dès le 1er juillet. Et je veux porter la retraite minimale à 1 100 euros par mois, elle est aujourd'hui à 900 euros", a déclaré Emmanuel Macron au micro de BFMTV.

Interrogé sur la possibilité d'avoir recours à un référendum sur cette réforme, il a répondu : "Je n'exclus pas le référendum, pour quelque réforme que ce soit". Il s'est également dit "prêt à discuter du rythme et des bornes", estimant qu'une telle réforme ne se ferait pas "du jour au lendemain". Et d'ajouter : "Je ne veux pas diviser le pays", estimant que "les régimes spéciaux ne conviennent plus à la réalité".