DIRECT. Résultat présidentielle 2022 : une majorité de la classe politique appelle à voter Emmanuel Macron au second tour

• #PRESIDENTIELLE On prend les mêmes et on recommence : le second tour de la présidentielle opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant est crédité par Ipsos de 27,6% des voix, devant la candidate du RN, avec 23%. Jean-Luc Mélenchon rate la qualification d'un souffle (22,2%), selon les chiffres dont nous disposons à 0h30.

• #PRESIDENTIELLE Autre enseignement du second tour : l'écroulement des Républicains, Valérie Pécresse ne passe pas la barre des 5% indispensable pour se faire rembourser les frais de campagne (4,7%). Longtemps en course pour le second tour, Eric Zemmour finit dans le ventre mou, avec 7% des suffrages.

• #PRESIDENTIELLE Le premier tour est également marqué par une forte abstention : 26% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. On tente de vous expliquer pourquoi ici.

