Résultats des élections législatives 2022 : découvrez les cinq députés élus dès le premier tour

Un plébiscite. Cinq candidats aux élections législatives ont décroché leur siège à l'Assemblée nationale dès le premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Des performances d'autant plus exceptionnelles qu'il faut récolter plus de 50% des suffrages exprimés... mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. Compte tenu de la très forte abstention, ce seuil est régulièrement hors de portée.

Parmi ces députés élus dès le premier tour, on retrouve plusieurs candidats de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) de Paris et de Seine-Saint-Denis : Alexis Corbière (septième circonscription de Seine-Saint-Denis), Sophia Chikirou (sixième circonscription de Paris), Danièle Obono (dix-septième circonscription de Paris) et Sarah Legrain (dix-neuvième circonscription de Paris).

De son côté, la majorité présidentielle peut déjà compter sur un député, Yannick Favennec, réelu pour la troisième fois avec plus de 57% des suffrages dans la troisième circonscription de Mayenne.