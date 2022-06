DIRECT. Résultats des législatives 2022 : la majorité présidentielle et la Nupes dans un mouchoir de poche, selon les résultats définitifs

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Rappelons qu'il était loin d'être simple d'être élu dès le premier tour de ce scrutin, notamment dans le contexte de forte abstention. Il fallait en effet non seulement réunir plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. C'est par exemple en vertu de cette règle que Marine Le Pen, qui a obtenu près de 54% des voix au premier tour dans sa circonscription du Pas-de-Calais, devra passer par un second tour.

: Il n'y aura plus que 572 sièges à attribuer dans l'hémicycle dimanche prochain. Cinq députés ont en effet été élus dès le premier tour hier soir. Il s'agit pour la Nupes d'Alexis Corbière (septième circonscription de Seine-Saint-Denis), Sophia Chikirou (sixième circonscription de Paris), Danièle Obono (dix-septième circonscription de Paris) et Sarah Legrain (dix-neuvième circonscription de Paris). Côté "majo", Yannick Favennec a été réelu pour la troisième fois avec plus de 57% des suffrages dans la troisième circonscription de Mayenne





: La presse locale revient également sur les élections législatives. La Provence préfère personnaliser les enjeux du scrutin dans une bataille entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, tandis que La Voix du nord préfère insister sur l'abstention d'une ampleur inédite sous la Ve République.









: Vous souhaitez connaître les résultats des élections législatives dans votre circonscription ou votre commune ? N'hésitez pas à consulter notre moteur de recherche, alimenté avec les derniers chiffres officiels.

: Du côté de la presse nationale, on revient bien sûr sur les résultats du premier tour de ces élections législatives. Libération salue le "retour en force" de la gauche, tandis que Le Figaro et Le Parisien-Aujourd'hui en France, on insiste sur les difficultés du camp Macron à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée.













: Précision importante concernant ces résultats du ministère. Aucun candidat de gauche en Corse/outre-mer n'est étiqueté #Ñupes.Sans doute car les candidats en question y représentent l'Union populaire... mais pas (initialement) dans le cadre de la Nupes.https://t.co/uXbBLb15vb https://t.co/IJeAZubQ7y







: Direction La Réunion pour illustrer la colère d'une partie de la Nupes : dans la 1e circonscription de l'île, le député sortant Philippe Naillet est en tête du 1er tour avec 33,5% des voix. Soutenu par la Nupes, le candidat est considéré comme étant "divers gauche" selon l'étiquetage du ministère de l'Intérieur (que nous utilisons dans notre moteur de recherche). La place Beauvau n'a –à ma connaissance– pas encore communiqué sur sa méthodologie en la matière. Je vous tiendrai bien sûr au courant dès que nous en sauront davantage.

: ALERTE À LA NOUVELLE MANIPULATION DE #DARMANINAlors que la #NUPES réalise 6 101 968 voix (soit 26,8%), le ministère de l’intérieur ne lui attribue que 5 836 202 voix (soit 25,7%) pour faire apparaître artificiellement le parti de #Macron en tête. Allo le Conseil d’Etat ?

: La "majo" est devant d'un cheveu sur la photo finish. D'après les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur, Ensemble ! devance de 21 442 voix la coalition de gauche lors du premier tour des élections législatives. Du côté de la Nupes, Manuel Bompard n'hésite pas à crier à la "manipulation" de la part de Gérald Darmanin. Aucun candidat de gauche n'a en effet été étiqueté Nupes par le ministère de l'Intérieur en Corse et dans les Outre-mer.

: Nous revenons justement dans un article sur la difficulté de la majorité présidentielle à donner une consigne de vote claire en cas de duel entre le RN et la Nupes, qui a fait bondir à gauche.

: Face à l’extrême droite nous soutiendrons toujours les candidats qui respectent les valeurs républicaines.C’est votre cas @Fabien_Roussel.Notre ligne : ne jamais donner une voix à l’extrême-droite. https://t.co/KowOW1lvW3

: Elisabeth Borne tente d'éteindre le début de polémique. Après que LREM a indiqué qu'elle ne donnerait pas de consigne nationale mais étudierait "au cas par cas" les circonscriptions où s'opposent des candidats du RN et de la Nupes, la Première ministre a fini par éclaircir sa position cette nuit. "Face à l'extrême droite, nous soutiendrons toujours les candidats qui respectent les valeurs républicaines", a expliqué la nouvelle cheffe du gouvernement.

: On commence sans plus traîner par le premier point sur l'actualité de la journée :



• La majorité présidentielle est talonnée par la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, d'après les résultats définitifs du premier tour des élections législatives. Du côté de la Nupes, on critique les chiffres du ministère de l'Intérieur, en estimant que certains candidats soutenus par la coalition n'ont pas été officiellement recensés en tant que tels.



• Emmanuel Macron va-t-il bénéficier d'une majorité absolue pour son second mandat de président ? Ce n'est pas gagné : d'après nos estimations, Ensemble ! devrait compter entre 255 et 295 députés à l'Assemblée, et la coalition de gauche 150 à 190.



• une vague de chaleur particulièrement précoce est attendue à partir de mercredi en France, avec des températures entre 35 et 38°C sur la moitié sud, dans un contexte de sécheresse qui fait déjà craindre pour les récoltes.



• Nouvelle journée de grève au CHU de Toulouse : les urgences adultes de l'hôpital Purpan de Toulouse seront uniquement ouvertes aux "urgences vitales" à partir de ce soir. Les soignants se mobilisent pour réclamer une hausse de salaires et d'effectifs.