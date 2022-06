Résultats des législatives 2022 : "Aucun candidat d'outre-mer ne figurait dans la liste adressée" par la Nupes au ministère de l'Intérieur, affirme Beauvau

Le ministère de l'Intérieur répond aux accusations de "manipulation" des résultats des élections législatives. La Nouvelle Union populaire, écologique et socialiste (Nupes) a mis en cause la comptabilisation des suffrages exprimés au premier tour, dimanche 12 juin. "Alors que la Nupes réalise 6 101 968 voix (soit 26,8%), le ministère de l'Intérieur ne lui attribue que 5 836 202 voix (soit 25,7%) pour faire apparaître artificiellement le parti de Macron en tête. Allô, le Conseil d’Etat ?", a tweeté l'eurodéputé LFI Manuel Bompard, candidat de la Nupes dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, dans la nuit de dimanche à lundi.

Le désaccord porte sur un certain nombre de candidats classés comme "divers gauche" par le ministère de l'Intérieur, mais que la Nupes voudrait voir présentés sous sa bannière. Pour justifier son décompte, Beauvau assure qu'"aucun candidat outre-mer" ne figurait dans la "liste" adressée par la formation politique au ministère le 8 juin. "Ces candidats ne figurent pas non plus sur leur site officiel", souligne un communiqué.

"Par ailleurs, trois candidats initialement investis pas la Nupes mais qui avaient déclaré vouloir renoncer à cette investiture ont été comptabilisés en divers gauche", poursuit le ministère de l'Intérieur. Ce dernier explique avoir procédé de la même manière pour la majorité présidentielle, en classant par exemple le ministre Damien Abad comme "divers droite" dans l'Ain, bien qu'on puisse "légitimement penser qu'il est soutenu par Ensemble !".