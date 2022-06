Elections législatives 2022 : on vous explique pourquoi la Nupes dénonce une manipulation des résultats par le ministère de l'Intérieur

En difficulté depuis plusieurs semaines, la majorité présidentielle termine, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, en tête du premier tour des élections législatives avec 25,75% des suffrages, devançant d'un cheveu la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes), qui obtient 25,66% des voix. Mais ces résultats officiels ont suscité des réactions enflammées au sein de la coalition de gauche, convaincue de l'avoir emporté sur l'alliance Ensemble ! Cadre de La France insoumise, Manuel Bompard a notamment dénoncé "une nouvelle manipulation" du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'accusant d'avoir fait "apparaître artificiellement" la coalition présidentielle en tête en omettant de comptabiliser la nuance Nupes pour plusieurs candidats.

ALERTE À LA NOUVELLE MANIPULATION DE #DARMANIN



Alors que la #NUPES réalise 6 101 968 voix (soit 26,8%), le ministère de l'intérieur ne lui attribue que 5 836 202 voix (soit 25,7%) pour faire apparaître artificiellement le parti de #Macron en tête.



Allo le Conseil d'Etat ? — Manuel Bompard (@mbompard) June 13, 2022

"C'est la direction de campagne de la Nupes qui, par un mail adressé au ministère de l'Intérieur le 8 juin 2022, a listé l'ensemble des candidats à qui il conviendra d'attribuer la nuance 'Nupes'", justifie la place Beauvau à France Télévisions.

La Nupes dénonce des "omissions manifestes"

Manuel Bompard ne décolère pas et dénonce plusieurs cas "d'omission manifeste". Trois cas posent d'abord question dans l'Hexagone. Manuel Bompard cite notamment Hervé Saulignac (arrivé en tête dans la 1re circonscription de l'Ardèche), étiqueté "divers gauche" dans les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, et donc non comptabilisé dans le contingent des candidats de la Nupes. Ce dernier avait en effet semé le trouble au sein de la coalition, en affirmant qu'il était "socialiste, pas 'insoumis'". Cette prise de position semble avoir été interprétée par le ministère comme un refus de l'investiture Nupes.

Manuel Bompard cite également le cas du socialiste Dominique Potier, formellement investi par la Nupes et arrivé en tête dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Mais ce candidat socialiste avait toutefois refusé cette investiture. "C'était ma conscience de ne pas vouloir prendre l'étiquette Nupes", a-t-il réaffirmé au soir du premier tour, après avoir recueilli 44% des suffrages. Dans ce cas spécifique, l'étiquette "divers gauche" semble donc adaptée.

"Trois candidats initialement investis par la Nupes, mais qui avaient déclaré vouloir renoncer à cette investiture, ont été comptabilisés en divers gauche", répond le ministère de l'Intérieur, citant les cas d'Hervé Saulignac et de Dominique Potier, donc, mais également de Joël Aviragnet, dans la 8e circonscription de Haute-Garonne. La place Beauvau ne précise pas davantage les critères qui ont guidé ce choix.

Contacté par franceinfo, Joël Aviragnet déclare être le "candidat unique pour le PS dans la circonscription dans le cadre de l’accord de la Nupes". Et quand on lui demande si ses votes doivent être décomptés avec la coalition de gauche, il botte en touche : "Demandez à mon électorat. Il faut arrêter de nous prendre la tête avec de la tambouille politicienne." Il est favorable aux mesures sociales de Jean-Luc Mélenchon, mais il dénonce "la non-assistance à l'Ukraine, la sortie de l'Otan ou le non-respect des accords européens" prônés par le leader de La France insoumise.

Hervé Saulignac, en revanche, "ne comprend pas" pourquoi Beauvau l'a classé en "divers gauche", précise son équipe de campagne à franceinfo. Le candidat "s'est déclaré PS en préfecture quand il s'est présenté" mais "il a bien été investi par la Nupes" et n'a pas renoncé à cette étiquette.

Côté socialiste, on ne cache pas son étonnement. Contacté par franceinfo, le secrétaire national, Sébastien Vincini, "ne comprend pas pourquoi nos trois socialistes Aviragnet, Saulignac et Potier ne sont pas pris en compte alors qu'ils sont bien investis Nupes". Pierre Jouvet, porte-parole du PS, affirme à franceinfo qu'Hervé Saulignac et Joël Aviragnet n'ont pas refusé l'étiquette Nupes.

Ces trois candidatures ont recueilli 44 420 voix, soit 0,2% des suffrages exprimés au niveau national. Un reliquat de voix symbolique qui permettrait surtout à la Nupes de virer en tête au premier tour s'il était comptabilisé, puisque les chiffres du ministère de l'Intérieur créditent la majorité d'une avance de 21 359 bulletins seulement. Le ministère, de son côté, livre des cas similaires concernant la majorité présidentielle. Damien Abad (ex-LR), "dont on peut légitimement penser qu'il est soutenu par 'Ensemble !', est comptabilisé en 'divers droite'", et les candidates Dominica Michel-Revert et Marie-Luce Penchard, proches de la majorité, sont notées "divers" et "divers centre". Soit 15 661 voix à eux trois.

La question des circonscriptions ultramarines

Autre point débattu : les territoires ultramarins et la Corse, où l'étiquette Nupes n'a pas été retenue. "Dans cette liste pourtant très complète ne figurait aucun candidat outre-mer", poursuit le ministère, évoquant les noms communiqués par la coalition de gauche. "Ces candidats ne figurent pas non plus sur leur site officiel", où figurent 544 personnalités (546 désormais, car la page de la Nupes a été actualisée lundi avec les noms de Saulignac et d'Aviragnet, qui n'y figuraient pas). Dans ces territoires, explique Manuel Bompard, "il existe des formations politiques locales qui ne pouvaient pas être représentées lors des négociations nationales" sur la Nupes, explique Manuel Bompard, et "il était donc difficile de dire en leur nom qui serait candidat".

En clair, l'existence de partis locaux n'a pas permis d'appliquer l'investiture de la même manière que dans l'Hexagone. A La Réunion, par exemple, "les différentes formations engagées par l'accord de la Nupes soutenaient le même candidat", Jean-Hugues Ratenon, poursuit Manuel Bompard. "Mais il y avait parmi elles des partis locaux qui n'étaient pas représentés dans les discussions nationales", ce qui n'a pas permis d'établir un accord officiel. Les positions du député, pourtant, laissent peu de doutes sur ses sentiments enthousiastes à l'endroit de la coalition de gauche. En Martinique, Marie-Noelle Delannay, candidate de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, est décomptée "divers gauche" par le ministère.

Des campagnes sans logo Nupes

Il n'y a pas eu d'investiture officielle dans ces territoires, faute de pouvoir intégrer les formations locales dans le cadre des négociations nationales en amont. Ainsi, le Parti socialiste faisait apparaître une distinction entre ses candidatures dans "des circonscriptions concernées par l'accord de la Nupes" – 69 noms au total – et celles dans "des circonscriptions non concernées par l'accord" – huit noms au total en Martinique, Guadeloupe, à La Réunion et dans les quatre circonscriptions corses.

Il faudrait donc regarder en détail. A titre d'exemple, quelle nuance attribuer aux candidats Marcellin Nadeau et Jean-Philippe Nilor, de la formation locale martiniquaise Péyi-A, arrivés en tête des 3e et 4e circonscriptions ? Et quid de Christian Baptiste, candidat du Parti progressiste démocratique guadeloupéen, arrivé deuxième dans la 2e circonscription de Guadeloupe ? "Nous devons être représentés à l'Assemblée nationale dans le groupe qui réunit le PS, les autres partis de gauche et les écologistes : la Nupes", a-t-il écrit dimanche, en guise de remerciements. Faute d'accord formel, le logo de la Nupes n'était pas apparu pendant sa campagne.

La coalition de gauche estime qu'il faut comptabiliser les voix recueillies par ces candidats, même dans les circonscriptions non couvertes par l'accord.

"Savoir ce qui correspond à la réalité"

En résumé, deux options s'offrent alors dans ces circonscriptions : s'en tenir aux contours de l'accord officiel ou attribuer une étiquette Nupes au cas par cas. "Ce qui compte, c'est de savoir ce qui correspond à la réalité", ajoute Manuel Bompard, car ces candidats, "s'ils sont élus, siégeront bien dans une majorité d'union populaire". Franceinfo a tenté d'obtenir une liste complète des candidatures revendiquées par la Nupes dans les circonscriptions "hors accord", complémentaire de celle adressée au ministère de l'Intérieur. En vain pour l'instant.

Pour établir les résultats, franceinfo s'en tient donc à la liste déclarée par l'Intérieur. Certains médias, comme Le Monde, ont fait le choix d'étiqueter eux-mêmes les 6 300 candidats aux législatives, en intégrant par exemple les candidats soutenus par la Nupes en Corse et en Outre-mer. Le quotidien a donc annoncé des résultats différents de ceux communiqués par le ministère de l'Intérieur, en annonçant la victoire de la Nupes d'une courte tête devant Ensemble ! (26,10% des voix contre 25,81%).