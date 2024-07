Direct Nouvelle Assemblée nationale : le Nouveau Front populaire majoritaire au sein du bureau avec douze élus sur vingt-deux

Le Nouveau Front populaire (NFP) est parvenu à rafler neuf des 12 postes de secrétaires sur les 22 de la plus haute instance exécutive de l'Assemblée, vendredi 19 juillet. La gauche s'assure ainsi la majorité au sein du bureau, chargé notamment de décider des sanctions contre les députés. "Nous obtenons la majorité des postes [au bureau], c'est la démonstration que le NFP est le pôle le plus large à l'Assemblée nationale", s'est de son côté félicitée Mathilde Panot (LFI), appelant le président de la République à "nommer un Premier ministre issu du NFP". Suivez notre direct.

Un trio féminin à la questure de l'Assemblée nationale. Trois députées, Christine Pirès Beaune (PS), Brigitte Klinkert (Ensemble pour la République) et Michèle Tabarot (La Droite républicaine), ont été élues vendredi soir pour occuper les postes influents de la questure, chargée notamment de la bonne tenue des finances de la chambre basse.

Le RN dénonce un "scandale démocratique" après qu'aucun de ses députés n'a été élu à la vice-présidence. Xavier Breton (LR), Nadège Abomangoli (LFI), Naïma Moutchou (Horizons) et Clémence Guetté (LFI) ont été élus vice-présidents au premier tour, et ont été rejoints par Roland Lescure (Ensemble pour la République) et Annie Genevard (LR) au deuxième tour vendredi. Il n'y aura donc aucun député d'extrême droite occupant un poste de vice-président. Leur groupe politique dénonce sur X "un scandale démocratique, fruit d’accords passés entre la Macronie et les Républicains", ainsi qu'une "volonté de l’extrême-gauche d’empêcher une juste représentation de 11 millions de Français".

Un premier tour annulé à cause "de dix enveloppes en trop". Après l'élection (très disputée) de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée, le premier tour de la vice-présidence du perchoir a, dans un premier temps, été annulé. En cause, "dix enveloppes en trop" dans les urnes, a déclaré Yaël Braun-Pivet. "Nous allons devoir refaire le scrutin", a-t-elle poursuivi. Les députés interrogés sur cet incident ont tous exprimé leur stupéfaction.