Résultats législatives 2022 : pourquoi les candidats ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour ne sont-ils pas systématiquement élus ?

Dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, le candidat de la Nupes, Stéphane Peu, réussit à mobiliser 62% des voix sur sa candidature. Pourtant, il lui faudra se présenter de nouveau devant les électeurs au second tour.

La majorité des suffrages... mais pas de victoire. Certains députés ont remporté une majorité des voix dès le premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, sans être nécessairement élus. C'est le cas de Marine Le Pen, qui peut se féliciter d'avoir récolté 54% des voix dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, ou d'Adrien Quatennens, arrivé en tête dans la première circonscription du Nord, avec 52,05% des suffrages. Dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, le candidat de la Nupes, Stéphane Peu, réussit même à mobiliser 62% des voix sur sa candidature. Pourtant, tous trois devront de nouveau se présenter devant les électeurs, lors d'un second tour dimanche 19 juin.

Pourquoi ? Afin d'être élu dès le premier tour, un candidat doit remporter plus de 50% des suffrages exprimés... mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. Compte tenu de la très forte abstention, ce seuil est régulièrement hors de portée. Concernant les qualifications pour le second tour, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés d'office. Quant aux autres candidats, ils doivent avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription pour pouvoir se présenter au second tour.