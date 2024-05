Elections européennes 2024 : 27 questions pas si bêtes sur l'UE et le scrutin du 9 juin

Grâce à sa démographie et son rôle de membre fondateur de l'UE, la France pèse dans les institutions européennes. Peu de décisions sont prises au niveau du Conseil européen sans son accord et le couple franco-allemand est souvent considéré comme le "moteur" de l'UE.

Quant aux eurodéputés français, ils ont un poids non négligeable à Bruxelles et Strasbourg. Ne serait-ce que parce qu'ils constituent la deuxième délégation du Parlement, derrière l'Allemagne, en nombre de sièges. Ils président ou coprésident aussi cinq commissions permanentes (sur 20) et certains groupes politiques, comme ceux du centre avec la tête de liste Renaissance, Valérie Hayer, et de la gauche radicale avec la tête de liste LFI, Manon Aubry.

Le fait que 18 eurodéputés français sur 79 soient issus du RN limite cependant le poids de la France, argue Nicolas-Jean Brehon, économiste politique, dans une tribune du site Slate. Les élus RN, isolés, n'ont que peu d'influence "faute d'avoir pu constituer un groupe politique de poids", explique le spécialiste. Les partis de l'extrême droite européenne sont en effet divisés en deux groupes : Identité et Démocratie et les Conservateurs et Réformistes. Dans le même temps, le nombre de Français s'est réduit au sein des deux plus gros groupes du Parlement, le Parti populaire européen (centre droit) et les Sociaux-démocrates.