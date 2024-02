Climat : la Commission européenne propose de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici à 2040

Le Pacte vert de l'Union européenne, initié en 2021, a fixé un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. La Commission européenne a proposé mardi 6 février de viser une réduction nette de 90% d'ici à 2040 des émissions de gaz à effet de serre de l'UE par rapport à 1990. Il s'agit d'une étape-clé pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

"L'action climatique nécessite une planification dès maintenant (..) C'est un marathon, pas un sprint, et nous devons nous assurer que tout le monde franchit la ligne d'arrivée", a déclaré le commissaire au Climat Wopke Hoekstra devant le Parlement européen.

Cette cible pour 2040, que la prochaine Commission devra traduire en proposition législative, doit être négociée par la prochaine Commission issue du scrutin de juin aura la lourde tâche de soumettre aux Etats et au Parlement européen renouvelé une proposition législative formelle.

Bruxelles souhaite une transition "équitable"

Face aux résistances sur les réglementations écologiques, Bruxelles souhaite une "transition équitable" et "garantissant la compétitivité de l'industrie" et prône "un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes". La commission prévoit notamment un "Pacte vert industriel", avec des réglementations, chaînes d'approvisionnement et financements adéquats, et surtout l'accès à une énergie décarbonée suffisante et abordable avec l'essor continu des renouvelables, de réseaux d'hydrogène, mais aussi de l'atome civil via les futurs petits réacteurs modulaires.

Selon Bruxelles, les investissements requis sur la période 2031-2050 pourraient atteindre, annuellement, 660 milliards d'euros dans l'énergie et 870 milliards dans les transports : un coût colossal, associant investissements publics et fonds privés, mais à comparer au "coût de l'inaction" face aux dommages climatiques.

Après des semaines de manifestations d'agriculteurs en Europe, la Commission souligne dans un communiqué de presse que "l'agriculture peut jouer un rôle vital dans cette transition", sans préciser de mesures concrètes.