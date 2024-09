Autonomie, frais réduits... Les banques en ligne ont la cote

C. Adriaens-Allemand, G. de Florival, M. Birden, N. Salem, S. Testor, E. Noël

Aujourd'hui, quatre ouvertures de compte sur dix sont réalisées dans des banques en ligne, qui sont plus avantageuses pour certains clients.

À Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, il n'est plus question d'aller au guichet pour une vendeuse de 22 ans. La jeune femme vient d'ouvrir un compte dans une banque en ligne. Une offre moins chère et plus simple que celle proposée par une banque classique selon elle : "Il y a beaucoup moins de frais, même pour faire des virements instantanés", affirme-t-elle.

Des cartes de paiement gratuites

Aujourd'hui, une dizaine de banques en ligne promettent des cartes de paiement gratuites, des services 24h/24 et des frais réduits. Des différences pouvant aller du simple au quintuple, selon 60 millions de consommateurs : "Que vous soyez fortuné ou en difficulté, vous avez tout intérêt à rejoindre une banque en ligne", commente Lionel Mougin, chef de rubrique de l'association. "Les tarifs et les frais pour incident" sont bien plus avantageux que dans une banque classique, explique-t-il. Quatre ouvertures de compte sur dix sont réalisées dans des banques en ligne.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.