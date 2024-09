"L'humanité a mis au second plan l'amour", regrette le chanteur Yuri Buenaventura qui sort son nouvel album "Amame"

Connu en France pour sa reprise de "Ne me quitte pas" de Jacques Brel en 1996, le chanteur colombien Yuri Buenaventura vient de sortir un nouvel album, "Amame". Invité du JT du 23h info, jeudi 26 septembre, l'artiste revient sur son disque qui signifie "Aimez-moi" en français.

Le chanteur colombien Yuri Buenaventura vient de sortir un nouvel album, Amame, qui signifie "Aimez-moi" en français. "Je crois que l'humanité a mis au second plan l'amour", regrette l'artiste, notamment connu en France pour sa reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel en 1996. "On est dans un monde de conflits, de chocs culturels. On est devant une situation très compliquée", analyse-t-il sur le plateau du JT du 23h info, jeudi 26 septembre.

"Sans l'amour, on n'existerait pas"

Le nouvel album de Yuri Buenaventura est "un appel à la vie elle-même", précise-t-il. "Sans l'amour, on n'existerait pas, cela serait le néant", insiste-t-il. Le chanteur colombien sera en tournée dès février 2025, dont le 8 avril à la Salle Pleyel à Paris. "On est à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Mais la musique vit une période très difficile. La fréquence doit être pourvue d'émotion et de vie", affirme l'artiste.

