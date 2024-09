Marseille : l'inquiétude des parents d'élèves après la découverte de plus de 80 impacts de plombs sur un collège

Les cours ont repris dans le collège Stéphane-Mallarmé de Marseille, jeudi 26 septembre, deux jours après la découverte de plus de 80 impacts de plombs sur l'établissement scolaire. Plusieurs mesures de sécurité ont été prises.

Des élèves ont repris les cours alors que des impacts de plombs étaient encore visibles sur les vitres du collège Stéphane-Mallarmé, à Marseille (Bouches-du-Rhône), jeudi 26 septembre. Si la situation semble revenir à la normale, l'inquiétude reste malgré tout présente chez de nombreux parents. "Je pense qu'il devrait y avoir plus de sécurité, au niveau de la police. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants", affirme une femme.

La situation ne date pas d'hier

À la suite de la découverte de ces impacts de plombs, mardi 24 septembre, l'établissement avait fermé ses portes. Les professeurs avaient exercé leur droit de retrait, invoquant un danger grave et imminent. Après une réunion avec le rectorat et la police, ils ont accepté de reprendre les cours. Plusieurs mesures ont été prises pour assurer la sécurité du collège. La situation ne date pas d'hier. Depuis un an, les parents et les enseignants dénoncent l'insécurité liée à l'installation d'un point de deal à proximité de l'établissement.

